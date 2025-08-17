HABER

İzmir 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de, 17 Ağustos 2025 Pazar günü hava sıcaklığı 33°C civarında olacak. Hava genellikle güneşli geçecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 18 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıklar 32°C, 19 Ağustos Salı günü ise 34°C seviyelerine ulaşacak.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu, vücut ısısını dengelemek açısından önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli kıyafetler giymek, vücut ısısının kontrol altında tutulmasına yardımcı olur.

Sıcak havalarda güneş kremi kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından önemlidir. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, klimalı ortamlarda vakit geçirmek veya serinletici içecekler tüketmek de rahatlama sağlar.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, kalp ve solunum rahatsızlığı olan kişilerin dikkatli olmaları önemlidir. Gerekirse bir sağlık profesyoneline danışmak da faydalı olacaktır.

