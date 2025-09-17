HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

İzmir 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

İzmir'de 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarında, gece ise 21°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı düşük seviyelerde seyredecek. Rüzgar hafif esmesi tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 18 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığı 29°C, 19 Eylül Cuma günü yine 29°C, 20 Eylül Cumartesi günü ise 30°C civarında olacak. Bu tarihlerde güneşli ve sıcak hava hakim olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemli. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler cilt sağlığını korumaya yardımcı olacak. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmesi vücut ısısının dengede kalmasına katkı sağlar. Spor yaparken veya açık hava etkinlikleri planlarken, günün en sıcak saatlerinden kaçınmak ve serin ortamlarda dinlenmek faydalıdır.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak, hem kişisel sağlık hem de yaşam kalitesi açısından önemlidir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çerçioğlu, reddedilince 'Geçerli değil' dedi; kahkaha sesleri yükseldiÇerçioğlu, reddedilince 'Geçerli değil' dedi; kahkaha sesleri yükseldi
İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’dan Gazze çıkışı! “Batı medyası karartma uyguluyor”İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’dan Gazze çıkışı! “Batı medyası karartma uyguluyor”

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.