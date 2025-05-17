HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. İzmir'de hava durumu, sağanak yağmurla birlikte 26°C'ye kadar yükselecek.

İzmir 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İzmir'de 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve sıcaklık 26°C civarında olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16°C, öğle saatlerinde ise 26°C olarak bekleniyor. Nem oranı %57, rüzgar hızı ise 19 km/sa olacak.

Pazar günü, 18 Mayıs 2025, kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 13°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı %58, rüzgar hızı 18,7 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Pazartesi günü, 19 Mayıs 2025, hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %56, rüzgar hızı ise 19,4 km/sa olacak.

Salı günü, 20 Mayıs 2025, hava bol güneşli görünmekte. Sıcaklıklar 16°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı %56, rüzgar hızı 19,4 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları hafif yağmurlu günlerden güneşli günlere geçiş yapacak. 17 Mayıs'ta dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk ya da şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Diğer günlerde güneşli hava beklendiğinden, güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Rüzgar hızı orta seviyelerde olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların rüzgar etkisini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı; 4 tutuklamaBoşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalıştı; 4 tutuklama
İstanbul-Üsküdar'da yola akaryakıt döküldü, art arda kazalar olduİstanbul-Üsküdar'da yola akaryakıt döküldü, art arda kazalar oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: '30 milyar dolarlık doğalgaz keşfettik’

Erdoğan: '30 milyar dolarlık doğalgaz keşfettik’

Yer: İstanbul Havalimanı! X-ray, kadınların cinsel organlarında yoğunluk tespit etti... Gerçek şaşkına çeviriyor!

Yer: İstanbul Havalimanı! X-ray, kadınların cinsel organlarında yoğunluk tespit etti... Gerçek şaşkına çeviriyor!

'Terörsüz Türkiye istemiyor' denilerek hedef gösterildi! Sözünü sakınmadı

'Terörsüz Türkiye istemiyor' denilerek hedef gösterildi! Sözünü sakınmadı

Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!

Kapalıçarşı’da inanılmaz olay: Tutuklandı!

Önce erkek sanıldı gerçek başka çıktı! 'Sende mi tetikçi oldun'

Önce erkek sanıldı gerçek başka çıktı! 'Sende mi tetikçi oldun'

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

PKK çekilecek yerine onlar gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.