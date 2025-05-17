İzmir 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve sıcaklık 26°C civarında olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16°C, öğle saatlerinde ise 26°C olarak bekleniyor. Nem oranı %57, rüzgar hızı ise 19 km/sa olacak.

Pazar günü, 18 Mayıs 2025, kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 13°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı %58, rüzgar hızı 18,7 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Pazartesi günü, 19 Mayıs 2025, hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %56, rüzgar hızı ise 19,4 km/sa olacak.

Salı günü, 20 Mayıs 2025, hava bol güneşli görünmekte. Sıcaklıklar 16°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı %56, rüzgar hızı 19,4 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları hafif yağmurlu günlerden güneşli günlere geçiş yapacak. 17 Mayıs'ta dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk ya da şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Diğer günlerde güneşli hava beklendiğinden, güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Rüzgar hızı orta seviyelerde olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların rüzgar etkisini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.