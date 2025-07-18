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İzmir 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

18 Temmuz 2025 Cuma günü, İzmir'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak.

İzmir 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

18 Temmuz 2025 Cuma günü, İzmir'de hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarına ulaşması bekleniyor. Nem oranı %40 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde de sıcak hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 19 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 35°C, 20 Temmuz Pazar günü 37°C, 21 Temmuz Pazartesi günü ise 39°C'ye kadar çıkması tahmin ediliyor. Nem oranları %30 ile %40 arasında değişecek. Rüzgar hızları da günlere göre artarak 20 km/s ile 29 km/s arasında olacak.

Özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su tüketmeye özen gösterin. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı ihmal etmeyin. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde, kapalı ve serin ortamlarda kalmaya çalışın. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havadan daha fazla etkilendiğini unutmayın. Onların da serin ve güvenli ortamlarda bulunmalarını sağlamalısınız.

Sıcak hava koşulları, trafik yoğunluğunu artırabilir ve yolculuk sürelerini uzatabilir. Araç kullanırken klima kullanımına dikkat edin. Araç içinde yeterli su bulundurun. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle orman yangınları riski de artmaktadır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçının.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için düzenli olarak hava durumunu takip edin. Gerekli önlemleri zamanında alın. Sıcak hava dalgaları, kalp ve solunum rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu kişilerin daha dikkatli olmaları ve gerekirse sağlık profesyonellerine danışmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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