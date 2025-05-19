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İzmir 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 19 Mayıs Pazartesi hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak.

İzmir 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

İzmir'de 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 24°C civarında, akşam ise 19°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 16 km hızla esecek. Bu da hava koşullarını keyifli hale getirecek. Nem oranı %51 ile %83 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 20 Mayıs Salı günü sıcaklığın 27°C'ye, 21 Mayıs Çarşamba günü ise 26°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. 22 Mayıs Perşembe günü de hava sıcaklığının 26°C civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının genel olarak stabil ve ılıman olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geldiği için güneş kremi kullanmak, şapka ve gözlük takmak cildinizi korumak için önemlidir. Bol su tüketimiyle vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Rüzgarın batı yönünden esmesi nedeniyle, deniz kenarına gitmeyi planlayanların rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmaları faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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