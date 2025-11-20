HABER

İzmir 20 Kasım Perşembe hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 20 Kasım 2025 tarihinde hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 16°C, gece 12°C olarak ölçülecek. Uzun süreli hava koşulları değişmeyecek. 21 Kasım'da güneş bulutların arasından görünecek ve sıcaklık 18°C civarında seyredecek. 22 Kasım'da hava çok bulutlu olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Mont veya ceket bulundurmak faydalı olabilir.

İzmir'de 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16°C civarında ölçülecek. Gece sıcaklığı ise 12°C civarlarında bekleniyor. Nem oranı %74 düzeyinde. Rüzgar hızı 10.3 km/h tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:58'dir. Gün batımı saati ise 17:55 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 21 Kasım Cuma günü yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Bu günde hava sıcaklığı 18°C civarında olacak. 22 Kasım Cumartesi günü hava çok bulutlu hal alacak. Sıcaklık yine 18°C seviyesinde seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Gün içinde güneşli ve ılık hava hakim olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olabilir. Dışarı çıkacağınız zaman yanınıza bir mont veya ceket almalısınız. Bu, olası serinliklere karşı sizi koruyacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara dikkat etmelisiniz. Rüzgar hızı zaman zaman artabilir. Açık alanlarda dikkatli olmanız ve gerekli önlemleri almanız önerilir.

