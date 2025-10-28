HABER

İzmir 28 Ekim Salı Hava Durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de 28 Ekim 2025 Salı günü değişken hava koşulları etkili olacak. Yer yer sağanak yağışlar meydana gelecek ve sıcaklık 14°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranının yüksek olması, rahatsızlıklara yol açabilir. 29 Ekim Çarşamba günü güneşli bir hava bekleniyor. Hava durumunu takip etmek, açık alanlarda vakit geçirenler için önem taşıyor. Yüksek nem ve rüzgar, dışarıda dikkat gerektiriyor.

İzmir'de 28 Ekim 2025 Salı günü, hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 14°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 20 km civarında tahmin ediliyor. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hissedilecek.

29 Ekim Çarşamba günü hava daha sakinleşecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 22°C arasında olacak. 30 Ekim Perşembe günü benzer koşullar devam edecek. Yine bol güneş ışığı olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 22°C arasında seyredecek. 31 Ekim Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 22°C arasında değişecek.

Bugün için plan yaparken ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Olası yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme ve rahatsızlıklar yaşanabilir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek rahat hissetmenizi sağlar. Rüzgarın hızı da göz önünde bulundurulmalı. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları stabil hale gelecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için fırsatlar sunacak. Güneşli günlerde açık hava etkinlikleri planlamak keyifli olabilir. Doğa yürüyüşleri yapmak veya sahil kenarında vakit geçirmek önerilir. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olacağını unutmamak önemlidir. Buna uygun giyinmek gerekecek.

28 Ekim Salı günü İzmir'de değişken hava koşulları bekleniyor. O yüzden, gün boyunca hava durumunu takip etmeniz ve planlarınızı esnek tutmanız önem taşır. Olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

