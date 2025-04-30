İzmir 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Bugün İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

İzmir'de 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu, yer yer sağanakların beklendiği bir gün olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında, gece ise 12°C civarında seyredecek. Hava sıcaklıkları genellikle 22°C ile 24°C arasında değişiyor. Yağış miktarı ortalama 38 milimetre civarında.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak: 1 Mayıs Perşembe günü parçalı bulutlu, 2 Mayıs Cuma günü yine parçalı bulutlu, 3 Mayıs Cumartesi günü ise güneşli. Sıcaklık gündüzleri 23°C ile 25°C arasında değişecek. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 38 milimetre civarında. Nem oranı %62 civarında.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de oldukça faydalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak iyi bir tercihtir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak da koruyucu olacaktır.