İzmir açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, Urla açıklarında toplam 56 düzensiz göçmen yakaladı. Operasyon kara ve deniz kombinasyonu ile gerçekleştirildi.

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri operasyon düzenledi. Bu operasyonda 43 düzensiz göçmen denizde, 13 düzensiz göçmen karada yakalandı.

26 Eylül’de, saat 04.23’te, Urla açıklarında bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, lastik botu fark etti. Hemen ardından, Sahil Güvenlik Botu (KB-22) görevlendirildi.

Bot, lastik bota müdahale etti. Durdurulan botta 43 düzensiz göçmen bulundu. Bu göçmenler güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Olayla bağlantılı olarak, karada takip yapıldı. Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, 13 düzensiz göçmeni daha yakaladı.

Yakaladığı toplam 56 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

