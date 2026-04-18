İzmir Belediye Meclisi karıştı! Yumruk ve küfürler havada uçuştu

Doğukan Akbayır

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde nisan ayı toplantısı üçüncü birleşiminde Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Toplantı sırasında AK Partili ve CHP'li üyeler arasında çıkan tartışma alevlenerek yerini yumruklu ve küfürlü kavgaya bıraktı. İşte o anlar!

Birleşimin birinci oturumunda AK Partili Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman’ın, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde Sabri Kılınç isimli çalışanın yaşamını kaybetmesi üzerinden yaptığı açıklamalar tartışmalara neden oldu.

İzmir Belediye Meclisi karıştı! Yumruk ve küfürler havada uçuştu 1

ORTALIK KARIŞTI

Duman’ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yaşamını kaybeden Kılınç’ın ailesine “yalancı” dediğini öne sürmesi üzerine, AK Partili ve CHP’li meclis üyeleri arasında sözlü tartışma başladı.

İzmir Belediye Meclisi karıştı! Yumruk ve küfürler havada uçuştu 2

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında bazı meclis üyeleri yerlerinden kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü. Meclis salonunda yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü.

İzmir Belediye Meclisi karıştı! Yumruk ve küfürler havada uçuştu 3

YUMRUK VE KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Yaşananların ardından oturuma kısa süre ara verildi. Birleşimin ikinci oturumunda arbede devam etti.

İzmir Belediye Meclisi karıştı! Yumruk ve küfürler havada uçuştu 4

Görüşmelerin ardından oturum kapanması sırasında AK Parti ve CHP’li üyeleri arasında yeniden yumruklu ve küfürlü kavga çıktı.

İzmir Belediye Meclisi karıştı! Yumruk ve küfürler havada uçuştu 5

İzmir Belediye Meclisi karıştı! Yumruk ve küfürler havada uçuştu 6

