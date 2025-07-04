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İzmir cehennemi... Alevlerin arasında can pazarı: "Öleceksek de birlikte öleceğiz" İşte o anlar!

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Türkiye günlerdir farklı noktalardan gelen yangın haberleriyle sallanıyor. Rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede geniş alanlara yayılan yangınlar özellikle İzmir'de etkili oluyor. Buca ilçesinde etkisini hissettiren orman yangınına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri alevlerin arasında kaldı. Yaşadıkları korku dolu anları saniye saniye kaydeden itfaiye ekiplerinin birbirine o anlarda, "Öleceksek de birlikte öleceğiz" dediği duyuldu. İşte cehennemi aratmayan o görüntüler!

İzmir'in birçok farklı noktasında yangınlar devam ediyor. Dün bu yangınlara Buca'da çıkan yangın da eklendi. İddiaya göre bir fabrika inşaatında kullanılan spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangına sebep oldu.

İzmir cehennemi... Alevlerin arasında can pazarı: "Öleceksek de birlikte öleceğiz" İşte o anlar! 1

AYDIN-İZMİR OTOYOLU ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

2 kişinin gözaltına alındığı olayda yangın, rüzgarın şiddetiyle genişleyerek Sarnıç bölgesinden Kısıkköy'e kadar ilerledi. Aydın-İzmir karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Adnan Menderes Havaalanı ve Kısık Mobilya Şehri'ne çok yakın bölgede olması sebebiyle ekipler yangını kontrol altına alabilmek için olağanüstü çaba harcadı. Gönüllü söndürme ekiplerinin yanı sıra traktörü, su tankı olan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

İzmir cehennemi... Alevlerin arasında can pazarı: "Öleceksek de birlikte öleceğiz" İşte o anlar! 2

ALEVLERİN ORTASINDA CAN PAZARI!

Yangına müdahale sırasında orman yolunda bazı ekipler tehlikeyle burun buruna geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazöz, metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlerin arasında kaldı.

Adeta ateşten kapana kısılan arazöz ve içindeki görevliler, geri manevra yaparak bölgeden uzaklaşmayı başardı.

Arazöz şoförünün soğukkanlılığı sayesinde ekip zarar görmeden alevlerden kurtuldu.

İzmir cehennemi... Alevlerin arasında can pazarı: "Öleceksek de birlikte öleceğiz" İşte o anlar! 3

"ÖLECEKSEK DE BİRLİKTE ÖLECEĞİZ"

Arazözün içindeki görevlilerin o anlarda birbirine "Öleceksek de birlikte öleceğiz" dediği duyuldu.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir Buca
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