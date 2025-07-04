İzmir cehennemi... Alevlerin arasında can pazarı: "Öleceksek de birlikte öleceğiz" İşte o anlar!

İzmir'in birçok farklı noktasında yangınlar devam ediyor. Dün bu yangınlara Buca'da çıkan yangın da eklendi. İddiaya göre bir fabrika inşaatında kullanılan spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangına sebep oldu.

AYDIN-İZMİR OTOYOLU ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

2 kişinin gözaltına alındığı olayda yangın, rüzgarın şiddetiyle genişleyerek Sarnıç bölgesinden Kısıkköy'e kadar ilerledi. Aydın-İzmir karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Adnan Menderes Havaalanı ve Kısık Mobilya Şehri'ne çok yakın bölgede olması sebebiyle ekipler yangını kontrol altına alabilmek için olağanüstü çaba harcadı. Gönüllü söndürme ekiplerinin yanı sıra traktörü, su tankı olan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

ALEVLERİN ORTASINDA CAN PAZARI!

Yangına müdahale sırasında orman yolunda bazı ekipler tehlikeyle burun buruna geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazöz, metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlerin arasında kaldı.

Adeta ateşten kapana kısılan arazöz ve içindeki görevliler, geri manevra yaparak bölgeden uzaklaşmayı başardı.

Arazöz şoförünün soğukkanlılığı sayesinde ekip zarar görmeden alevlerden kurtuldu.

"ÖLECEKSEK DE BİRLİKTE ÖLECEĞİZ"

Arazözün içindeki görevlilerin o anlarda birbirine "Öleceksek de birlikte öleceğiz" dediği duyuldu.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır