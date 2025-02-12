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  4. İzmir'de 3 yıldır haber alınamayan kadının evde kemikleri bulunmuştu! Merak edilen sorular yanıt bulmaya başladı... Üvey oğlu ve komşuları konuştu

İzmir'de 3 yıldır haber alınamayan kadının evde kemikleri bulunmuştu! Merak edilen sorular yanıt bulmaya başladı... Üvey oğlu ve komşuları konuştu

12.02.2025 16:35
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İzmir'de yaklaşık olarak 3 yıldır kendisinden haber alınamayan 87 yaşındaki Gülşen Çoğulu'nun evde kemikleri bulunmuştu. Olay herkesi şoke ederken, yaşlı kadının komşusu İlhami Özbek (62) konuştu. Olayı yeni öğrendiğini söyleyen Özbek, "Yan dairede oturan öğrenciler var, onlar kötü koku geldiğini söylüyordu. Ölen kişiyi tanımıyorum" dedi. Öte yandan Çoğulu'nun üvey oğlu R.Ç., kendisiyle 3 yıldır görüşmediğini belirtti ve kadının asabi bir kişiliğe sahip olduğunu savundu.

Konak ilçesinde 4 katlı bir binanın en üst katında oturan Gülşen Çoğulu, eşi 23 yıl önce hayatını kaybedince yalnız yaşamaya başladı. Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemiden bir süre sonra irtibatlarının koptuğu öğrenildi.

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HABER ALAMAYINCA POLİSLERE BİLDİRDİ

3 yıl sonra Gülşen Çoğulu’na ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte Çoğulu'nun Barbaros Mahallesi’ndeki evine gitti.

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YAŞLI KADININ KEMİKLERİYLE KARŞILAŞTILAR

Kapıyı çilingire açtıran polis ekipleri, girdikleri çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Gülşen Çoğulu'nun kemikleriyle karşılaştı.

UZUN SÜRE ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından kemikler, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gülşen Çoğulu'nun evinin kapısı ise mühürlendi.

"ASABİ BİR KİŞİLİĞE SAHİP"

Gülşen Çoğulu'nun asabi bir kişiliğe sahip olduğunu belirten R.Ç., ifadesinde kendisiyle 3 yıldır görüşmediklerini söyledi.

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Pervin Ak

"EN SON GÖRDÜĞÜMDEN BU YANA YILLAR GEÇTİ"

Öte yandan apartman yaşayanlar, bir senedir binalarından kötü kokular yayıldığını söyledi. Binada oturan Pervin Ak (70), kötü kokular geldiğini belirtip, "Gülşen Hanım'ı şahsen 2 kere gördüm. En son gördüğümden bu yana da yıllar geçti. Evimde çok sık kalmıyorum, genelde kızımın yanında oluyorum" dedi.

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İlhami Özbek

"ÖĞRENCİLER KOKU GELDİĞİ SÖYLENİYORDU"

Gülşen Çoğulu’nun bir diğer komşusu İlhami Özbek (62) ise olayı yeni duyduğunu ve şaşırdığını belirtip, "Yan dairesinde oturan öğrenciler var, onlar kötü koku geldiğini söylüyordu. Ölen kişiyi tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir kemik
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