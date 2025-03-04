HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de akılalmaz olay! Eşini, kızının nişanlısına öldürttü, sebebi pes dedirtti

İzmir'de akılalmaz olay! Eşini, kızının nişanlısına öldürttü, sebebi pes dedirtti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
04.03.2025 13:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olayın adresi bu kez İzmir oldu. Çiğli'de işine gitmek için sabah aracına binen 41 yaşındaki temizlik işçisi Süleyman Budak silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Budak'ı eşinin öldürttüğü ortaya çıkarken cinayeti işleyen kişi ise kızının nişanlısı çıktı. Azmettirici eş ise ifadesinde 'aramızda geçimsizlik vardı' dedi.

İzmir'de akılalmaz olay! Eşini, kızının nişanlısına öldürttü, sebebi pes dedirtti

İzmir'in Çiğli ilçesinde işe gitmek için evden çıkan Süleyman Budak (41), silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansırken, 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Süleyman Budak'ı, kızının nişanlısı A.G.'nin vurduğu, Budak'ın eşi A.B.'nin de azmettirici olduğu ortaya çıktı.

KOCASINI-KIZININ-NISANLISINA-OLDURTTU_594477_175884

İŞE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, 26 Şubat'ta Çiğli ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Süleyman Budak (41), 35 V 2652 plakalı otomobiliyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzereyken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCASINI-KIZININ-NISANLISINA-OLDURTTU_594478_175884

ÇALIŞMALAR 8 ŞÜPHELİYİ İŞARET ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kullanan şüphelinin A.G. (29), azmettiricisinin ise Süleyman Budak'ın eşi A.B. (42) olduğunu belirledi. F.B. (21), M.B. (20), İ.G. (27), S.H. (31), D.K. (29) ve D.G.'nin (17) de suç aletinin temini, yok edilmesi ve şüphelinin saklanmasına yardım gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

KOCASINI-KIZININ-NISANLISINA-OLDURTTU_594479_175884

EŞİ İLE GEÇİMSİZLİK YAŞIYORMUŞ

Tüm şüpheliler, polisin operasyonu ile önceki gün yakalandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden F.B., M.B., İ.G., D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G., A.B., D.K. S.H. tutuklandı.

KOCASINI-KIZININ-NISANLISINA-OLDURTTU_594480_175884

A.B.'nin eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle olayı kızının nişanlısı olan A.G.'ye yaptırdığı, diğer şüphelilerin de yardım ettiği öğrenildi. (DHA)

KOCASINI-KIZININ-NISANLISINA-OLDURTTU_594481_175884

KOCASINI-KIZININ-NISANLISINA-OLDURTTU_594482_175884

Aydın'da seyir halindeki araç duman aldıAydın'da seyir halindeki araç duman aldı
Dünya çapında obezite alarmı...Dünya çapında obezite alarmı...
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir Çiğli temizlik görevlisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok konuşulacak 'vergi' iddiası! "Bu kul hakkı değil mi?"

Çok konuşulacak 'vergi' iddiası! "Bu kul hakkı değil mi?"

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

Biri 11 diğeri 14 yaşında! Bir il onlar için ayağa kalktı... Ailelerinin gözü telefonda

Biri 11 diğeri 14 yaşında! Bir il onlar için ayağa kalktı... Ailelerinin gözü telefonda

Ünlüler oraya yatırım yapmaya başladı 'Konuttan soğudular'

Ünlüler oraya yatırım yapmaya başladı 'Konuttan soğudular'

Trump bu kez fena kızdırdı! Çin'den ABD'ye misilleme

Trump bu kez fena kızdırdı! Çin'den ABD'ye misilleme

Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.