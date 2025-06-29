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İzmir'de bir yangın daha! Dumanlar her yerden görünüyor: Yerleşim yerleri tehdit alında... Uçaklar havalandı

Haziran ayının sonuna doğru birçok kahreden yangın haberiyle karşı karşıya kaldık. Bazı bölgelerde yangın devam ederken bir haber de İzmir'den geldi. Menderes'te orman yangını çıktı. Dumanlar vatandaşları panikletti. Havadan ve karadan hemen müdahale başladı. Alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için mücadele veriliyor.

İzmir'de bir yangın daha! Dumanlar her yerden görünüyor: Yerleşim yerleri tehdit alında... Uçaklar havalandı
Ufuk Dağ

İzmir'in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan 6 uçak, karadan da 23 arazözle müdahale sürüyor.

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DUMANLAR HER YERDEN GÖRÜNÜYOR

Alınan bilgiye göre, yangın saat 13.00 sıralarında başladı. Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğünden ekipler olay yerine sevk edildi.

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UÇAKLAR HAVALANDI

Yaklaşık 15 dakika sonra 6 uçakla havadan müdahale başladı. Karadan da 23 arazöz, 6 su ikmal, 3 dozer ile ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA

Yangını gören vatandaşlar panik yaşarken, alevlerin yerleşim bölgelerine ulaşmaması için ekipler büyük çaba sarf ediyor.

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KURUM BİLANÇOYU AÇIKLAMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan ve Bilecik’in köylerine sıçrayan orman yangınında Gölpazarı ve Osmaneli ilçesindeki 3 köyde; 23’ü ev, 47 birimin yıkıldığını, 41 ev ile 25 ahır ve depo gibi birimin ağır hasar aldığını açıkladı. Bakan Kurum, “Hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaraları hızla saracağız. Müsterih olun, devletimiz yanınızdadır” mesajını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir Menderes uçak
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