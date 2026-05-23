İzmir'de çöpte 33 ölü kedi bulunmuştu! Veteriner adliyeye sevk edildi

İzmir’in Buca ilçesinde çöp konteyneri önünde poşetler içinde bulunan 33 ölü kediyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan veteriner hekim H.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde, önceki gün saat 10.00 sıralarında ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu.

33 ÖLÜ KEDİ BULUNMUŞTU!

Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. Kedilerin ölüm nedeni ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı.

VETERİNER DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında veteriner hekim H.E., dün gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.E., Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi kapsamında 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi kapsamında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamalarıyla bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

