SON DAKİKA | Özgür Özel'den 'Uzlaşı yok!' mesajı: 40 gün içinde kurultay toplanmalı

Son dakika haberi: CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'den yeni açıklama geldi. 40 gün içinde kurultaya gidilmesi gerektiğini net bir şekilde ifade eden Özel 'Uzlaşı yok' dedi. Özel, kurultay ilanını gazete gördükten sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşebileceğini söyledi.

Devrim Karadağ

Son dakika haberi: Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçilmişti.

Kameralar karşısına geçen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"1 OY HARİÇ TÜM OYLARI ALDIM"

  • 110 oy arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Bu konu Meclis'te bir boşluk yaratılmasına karşı yapılmıştır. Tabi bunu ben de istedim. İddialar vardı, bugün 110 milletvekilin hangi kararın arkasında olduğu görüldü. 1 oy hariç tüm oyları aldım. Bir ayrışmanın olmadığının görülmesi çok önemli hayırlı olsun.

"SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKAN VE SEÇİLMİŞ GRUP BAŞKANIYIM"

  • Ben hem seçilmiş genel başkanıyım, hem de seçilmiş grup başkanıyım. TBMM'deki grup toplantılarına Grup Başkanı başkanlık eder. Bugün zaten butlan kararı sonrası partide bir genel başkanlığı değişimini kimse kabul etmiyor. Ben zaten Kılıçaroğlu'nun bunu bekleyeceğini isteyeceğini düşünmüyorum. Kurultay yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultay sonrası da genel başkan olarak yine haftalık grup toplantısını ben yapacağım.

"40 GÜN İÇİNDE KURULTAY TOPLANLANMALI"

  • Bir uzlaşı yok. Tanımadığımız bir karar için niye uzlaşalım. Herkesin istediği bir tek şey var kurultayın 40 günlük bir süre içerisinde toplanması. Partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi.
  • Son olarak Mayıs ayı anketi geldi. Yüzde 34.8 oy oranına kavuşmuş durumda. Şimdi bir türbilansa girdik. Bu bizi iktidar yürüyüşümüzden geri tutmamalı. Bir an önce kurultay kararının alınması gerekiyor.
KILIÇDAROĞLU'YLA TELEFON GÖRÜŞMESİ

  • Kemal beyle dünkü telefon görüşmemizde kendisi 'en uygun zamanda kurultay yapalım' dedi. Ben de 'en uygun zamanın en kısa en hızlı zaman' olduğunu söyledim.

"GAZETEDE İLANI OKUMAZSAM KILIÇDAROĞLU'YLA GÖRÜŞMEM"

  • Resmi Gazete'de kurultay kararının ilanını okuduktan sonra ancak Sayın Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşürüm.
