SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu: Partiyi kuruluşundaki kodlarına ulaştıracağız

Son dakika: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası partinin yeniden başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Göreve gelmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CHP'nin başına yeniden geçen Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar şöyle:
"ÖZGÜR BEY İLE GÖRÜŞECEKTİK, ARAMADI"
- O kadar yoğun telefon trafiği oldu ki ses tellerimde sorun çıktı şimdi huzurunuzdayım. Bu sabah bir görüşme olacaktı. Kendisi beni arayacaktı ama Özel ile görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde bir görüşme olur.
"ÖZGÜR BEY'İN YENİ GÖREVİ HAYIRLI OLSUN"
- Grup Başkanı seçilen Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun.
"SÖZ VERİYORUM..."
- Söz veriyorum. Partiyi kuruluşundaki kodlarına ulaştıracağız. CHP köklü bir partidir.
"CHP AHLAKİ DEĞERLERİNİ KORUMAK ZORUNDADIR"
- Ahlaki değerlere eleştiriler bu parti içerisinde ilk defa oluyor. Bu doğru değil. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden kaçınmak lazım. CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır.