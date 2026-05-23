CHP'de kritik saatler! Peş peşe toplantılar: Özgür Özel Grup Başkanı oldu!

Mutlak butlan kararının ardından CHP'de kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak bugün Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde önce milletvekilleriyle ardından ise Parti Meclisi üyeleriyle bir araya geleceği ifade edildi. Kritik iki toplantı sonrası Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor. Öte yandan Özgür Özel'in kapalı grup toplantısında grup başkanı seçildiği öğrenildi.

Doğukan Akbayır

Ankara Bölge Adliya Mahkemesinin mutlak butlan kararı sonrası görevden uzaklaştırılan Özgür Özel bugün iki kritik toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantılar sonrası Özel'in Kılıçdaroğlu'na yanıt vermesi bekleniyor.

ORTAK DEKLERASYON YAYINLANACAK

Habertürk'te yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP’nin 38’inci Olağan Kurultay iptal kararının ardından partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile dün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti.

Adana, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarının ziyarete katılamaması sebebiyle bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelen belediye başkanlarının toplantısı saat 10.15 itibarıyla başladı.

Toplantıya Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Başkan Vekili Nuri Aslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer katıldı.

Süreci değerlendirecek büyükşehir belediye başkanlarının toplantının ardından ortak deklarasyon yayınlaması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NA GERİ DÖNÜŞ YAPILACAK

Saat 14.00’te CHP Genel Merkezi’nde Parti Meclisi üyeleriyle bir araya gelecek olan Özgür Özel, partinin en üst karar organı PM’de son gelişmeleri değerlendirecek.

Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirilen telefon görüşmesindeki “kurultay” başlığının da ele alınması bekleniyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, görüşmelerin ardından Özel’in, Kılıçdaroğlu’na geri dönüş yapacağı ifade ediliyor.

ÖZEL GRUP BAŞKANI OLDU

Özgür Özel'in CHP'nin grup başkanlığına aday olduğu ve Grup Başkanı seçildiği bilgisi öğrenildi.

