'Beraber çalışacaklar' dedi, Özgür Özel'den 'Eski Genel Başkanı' diyerek bahsetti

CHP'li Gürsel Tekin, gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in partiyi birlikte yöneteceklerini söyledi. Özel için 'Eski Genel Başkanı' diye bahseden Tekin, Özel yönetiminde yapılan ihraçların geri döneceğini söyledi. Tekin bu sayının 1800 olduğunu belirtirken "Onlara hayrılı olsun, üyelikleri devam edecek. Baba ocağına geri döndüler" dedi.

Devrim Karadağ

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda gündeme dair önemli açıklamalar bulundu.

Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL BİRLİKTE YÖNETECEKLER"

  • Ne Kemal Kılıçdaroğlu ile ne de Özgür Özel ile görüştüm. Bundan sonraki süreci ikisi birlikte yönetecektir.

KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ

  • Bana göre kurultay 7-8 aydan önce olmaz.

"SAYIN ÖZGÜR ÖZEL'E BAŞARILAR DİLİYORUM"

  • CHP mahkeme koridorlarına düşmesin diye uğraştık. Sayın Özgür Özel de Grup Başkanı seçildi, kendisine başarılar diliyorum.

"PARTİYE GERİ DÖNECEKLER" DEDİ, SAYI VERDİ

  • Butlan demek, Özel yönetimindeki tüm kararların iptal olması demektir. Onlara hayırlı olsun, üyelikleri devam edecek. Bu sayı 1800 civarında. Baba ocağına geri döndüler.
