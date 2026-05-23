'Beraber çalışacaklar' dedi, Özgür Özel'den 'Eski Genel Başkanı' diyerek bahsetti

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda gündeme dair önemli açıklamalar bulundu.
Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL BİRLİKTE YÖNETECEKLER"
- Ne Kemal Kılıçdaroğlu ile ne de Özgür Özel ile görüştüm. Bundan sonraki süreci ikisi birlikte yönetecektir.
KURULTAY İÇİN TARİH VERDİ
- Bana göre kurultay 7-8 aydan önce olmaz.
"SAYIN ÖZGÜR ÖZEL'E BAŞARILAR DİLİYORUM"
- CHP mahkeme koridorlarına düşmesin diye uğraştık. Sayın Özgür Özel de Grup Başkanı seçildi, kendisine başarılar diliyorum.
"PARTİYE GERİ DÖNECEKLER" DEDİ, SAYI VERDİ
- Butlan demek, Özel yönetimindeki tüm kararların iptal olması demektir. Onlara hayırlı olsun, üyelikleri devam edecek. Bu sayı 1800 civarında. Baba ocağına geri döndüler.