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  4. İzmir'de dehşet saçtı! Annesiyle gördüğü kişiyi kamayla öldürdü

İzmir'de dehşet saçtı! Annesiyle gördüğü kişiyi kamayla öldürdü

08.03.2025 00:37
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İzmir'in Menderes ilçesinde Suriye uyruklu Abdurrezzak El-Halil (19), annesi ile birlikte gördüğü Hakan Özcan'ı (39) kama ile Özcan'ı kamayla 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İzmir'de dehşet saçtı! Annesiyle gördüğü kişiyi kamayla öldürdü

Olay, 4 Mart saat 21.45 sıralarında Menderes ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile bir kişinin görüştüğünden şüphelenen Suriye uyruklu Abdurrezzak El-Halil, evden ayrılan annesini takip etti. Hakan Özcan ile bir otomobilde buluşan annesini gören Abdurrezzak El-Halil, yanında bulunan kama ile sürücü kapısını açarak Özcan'ı defalarca bıçakladı. Olay sırasında, Abdurrezzak El-Halil'in annesi otomobilden atlayarak kaçtı. Çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

ÇEVREDEKİLERE 'NAMUSUMU TEMİZLEDİM' DİYE BAĞIRDI!

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cinayet zanlısını suç aleti ile birlikte yakaladı. Vücudunun 13 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Hakan Özcan ise Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Abdurrezzak El-Halil'in olay sonrasında elindeki kama ile çevredekilere 'Namusumu temizledim' diye bağırdığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Menderes
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