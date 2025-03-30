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İzmir'de denetimlerde sürücülere kolonya ve çikolata ikramı

kadir.gunduz kadir.gunduz
30.03.2025 13:58
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yapılan trafik denetimlerinde sürücülere çikolata ve kolonya ikramında bulundu.

İzmir'de denetimlerde sürücülere kolonya ve çikolata ikramı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü otoyol jandarma ekipleri İzmir'de trafik denetimlerini arttırdı. Kemalpaşa ilçesindeki Akalan Gişeleri'nde uygulama yapan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurulan araçlardaki vatandaşlar ile bayramlaştı. Ekipler, sürücülere çikolata ve kolonya ikram etti. Bayramda otoyol jandarması, trafik ekipleri ve asayiş ekipleri olmak üzere toplamda 216 ekip 693 personel görev aldı. Ekipler, trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi amacı ile uyarılarda bulundu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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