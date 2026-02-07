HABER

İzmir’de dere yatağına devrilen otomobilde ölen iki kardeşin cenazeleri teslim alındı

İzmir’in Menderes ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İzmir'de dere yatağına devrilen otomobilde ölen iki kardeşin cenazeleri teslim alındı

İzmir’in Menderes ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki kız kardeşin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan şüphelilerden biri yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Menderes ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 35 CPV 616 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. Tenha bir bölgede gerçekleşen kazada araçta bulunan Nergiz T. (21) ve kardeşi Balım T. (16) hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulan ancak haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu gerekçesiyle olay yerinden kaçtıkları iddia edilen D.Y. (28) ve T.D. (33) ile ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden T.D. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki diğer şüpheli D.Y.’nin yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Kazada hayatını kaybeden Nergiz T. ve Balım T. kardeşlerin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından işlemleri tamamlanan iki kardeşin cenazesi, defnedilmek üzere aileye teslim edildi.

Kız kardeşlerin cenazelerinin, ikindi namazını müteakip Tepecik Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Hacılar Kırı Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

