İzmir’de gözaltı! 28 yıl 6 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, A.Ç. isimli şahsın yapılan sorgusunda hakkında 28 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Resmi belgede sahtecilik suçundan kesinleşmiş cezası olan A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)