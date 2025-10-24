İzmir'de güpegündüz dehşet: Eski eşi tarafından 11 yerinden bıçaklandı! Yardım çığlıkları yürek yaktı

Kan donduran olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Buca ilçesi Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki M.U. çocuğunu okula uğurlamak için evinden dışarı çıktı. Bu sırada apartman girişinde saklanan eski eşi M.O., yanında bulundurduğu bıçakla genç kadına saldırdı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

M.U., vücuduna isabet eden 11 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, 28 yaşındaki M.O. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren M.U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

3 GÜN ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEBİNDE BULUNMUŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.O.'yu Torbalı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan M.U.'nun 3 gün önce eski kocası M.O. hakkında uzaklaştırma talebinde bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Buca'da yaşanan eski koca dehşetine ait görüntüler ortaya çıktı. 11 yerinden bıçaklanan kadının yardım çığlıkları yürek yaktı.Kaynak: İHA