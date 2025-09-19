HABER

İzmir'de hava durumu alarmı: Sıcaklar geri dönüyor!

İzmir'de yaz sıcakları etkisini yeniden göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta sonu sıcaklıklar hissedilir derecede artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneşin etkili olacağı belirtilirken, uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyor.

İzmirli vatandaşlar, kısa süren serin havanın ardından yeniden yaz sıcaklarına hazırlanmalı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İzmir için hafta sonu hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre, Ege Bölgesi genelinde sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek ve İzmir'de de termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

UZMANLAR UYARIYOR

Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri öğle saatlerinde sıcaklıkların 30 dereceyi aşması bekleniyor. Nem oranının da yüksek seyretmesiyle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artabilir. Uzmanlar, bu durumun özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

MGM'den yapılan açıklamada, sıcak havanın etkili olacağı saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması, bol sıvı tüketilmesi ve güneşin zararlı etkilerinden korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılması öneriliyor. Ayrıca, araçla seyahat edenlerin araç içerisinde uzun süre kalmamaları ve klima kullanımına dikkat etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Sıcaklıkların yanı sıra, hafta sonu İzmir'de rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetli esecek rüzgar, deniz ulaşımını olumsuz etkileyebilir. Yetkililer, denizcileri ve balıkçıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Geçtiğimiz günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde görülen sağanak yağışların İzmir'i etkilemesi beklenmiyor. MGM, İzmir'de hafta sonu genel olarak güneşli ve açık bir havanın hakim olacağını belirtiyor. Ancak, sıcak havanın etkisiyle oluşabilecek yerel ısı farklılıkları nedeniyle öğleden sonra kısa süreli ve hafif sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları ve şemsiyelerini yanlarında bulundurmaları tavsiye ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de sıcak hava dalgasına karşı çeşitli önlemler aldı. Belediyenin park ve bahçelerinde bulunan su sebilleri aktif hale getirilirken, ihtiyaç sahipleri için mobil su dağıtım araçları görevlendirildi. Ayrıca, belediye ekipleri tarafından kent genelinde gölgelik alanlar oluşturulmaya çalışılıyor. Vatandaşlar, belediyenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel hava durumu tahminlerine ve belediyenin aldığı önlemlere ulaşabilirler.

