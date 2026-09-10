İzmir’de iş yeri alevlere teslim oldu

Yangın, sabahın erken saatlerinde Gaziemir ilçesi Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tesiste meydana geldi. İş yerinden alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, tesisin içinden yükselen alevlere müdahale etmeye başladı. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından tesiste soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangın sonrası iş yeri ve bitişiğindeki diğer tesislerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır