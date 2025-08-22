İzmir'de kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak- sahte tütün ve tütün mamullerinin üretiminin ve satışının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ve talimatları doğrultusunda Torbalı'nın Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir depoda ve 3 ayrı minibüste, dün arama yapıldı.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 4 MİLYON 600 BİN TL

Yapılan aramada 4 ton 272 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 15 bin 705 paket içerisinde toplam 3 milyon 141 bin dal bandrolsüz boş makaron, 10 bin dal içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 600 bin TL olduğu belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

