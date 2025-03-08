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İzmir’de Kadın Dayanışma Merkezi açıldı: “Adil yaşam için birlikte mücadele edeceğiz”

08.03.2025 16:15
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Bayraklı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların sosyal, hukuki ve psikolojik destek alabileceği Kadın Danışma Merkezi'ni açtı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı İrfan Önal, bu merkezle birlikte kadınların eşit ve adil bir yaşam için mücadelelerini destekleyeceklerini vurgulayarak, "Kadınların yalnız olmadığını göstermek için bu merkezi açtık. Kadınların mücadelesi, hepimizin mücadelesidir" dedi.

İzmir’de Kadın Dayanışma Merkezi açıldı: “Adil yaşam için birlikte mücadele edeceğiz”

İzmir'in Bayraklı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, kadınların sosyal, hukuki ve psikolojik destek alabileceği Kadın Danışma Merkezi'ni Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan Osmangazi Mahallesi Pazar Yeri yakınında açtı.

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Açılış törenine Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eşi Gökçe Pişkin Önal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesiminin ardından Başkan Önal ve katılımcılar, Kadın Danışma Merkezi’ni gezerek merkez hakkında bilgiler aldı.

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“ADİL YAŞAM İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİMİZİ BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ!”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bugün burada sadece bir merkezin kapılarını açmıyoruz. Kadınların yalnız olmadığını, dayanışmayla her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi, kadınların hak ettikleri eşit ve adil yaşam için birlikte mücadele edeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz! Bayraklı Belediyesi olarak bir söz veriyoruz: Kadınların yalnız olmadığını göstermek için, haklarını öğrenip savunabilecekleri, şiddet karşısında dayanışma bulacakları, kendilerini güvende hissedecekleri bir alan oluşturmak için Kadın Danışma Merkezi’ni açıyoruz. Bu merkez, hukuki ve psikolojik destekten istihdam imkanlarına kadar kadınların güçlenmesi için bir dayanışma noktası olacak. Çünkü biliyoruz ki dayanışma yaşatır, eşitlik güçlendirir, kadınlar değiştirir! Kadınların mücadelesi yalnızca kadınların değil, hepimizin mücadelesidir" dedi.

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KADINLARIN KENDİLERİNİ DAHA GÜÇLÜ HİSSETMELERİ İÇİN ÇEŞİTLİ FAALİYETLER SUNULACAK

Kadınların haklarına sahip çıkmaları teşvik edilerek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturulacak. Merkez, kadınların kendilerini daha güçlü hissetmeleri ve dayanışma içinde olmaları için çeşitli faaliyetler sunacak. Bu kapsamda, kadınlar için farkındalık atölyeleri, eğitimler ve seminerler düzenlenecek. Merkez, kadınların psikolojik, hukuki ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uzmanlar tarafından destek hizmetleri sunacak. Kadın Danışma Merkezi hem bireysel hem de toplumsal düzeyde kadınların daha sağlıklı ve güçlü bir yaşam sürmesine katkı sağlayacak.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Bayraklı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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