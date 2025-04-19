İzmir'de korkunç cinayet! Tartıştığı oğlunu tüfekle göğsünden vurdu

Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeniceköy Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. İsa G. ile oğlu Mehmet G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsa G., evde bulunan tüfekle oğlunu göğsünden vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mehmet G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet G.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İsa G. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(DHA)