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  4. İzmir’de korkunç olay! Fabrikada patlama yaşandı, yangın çıktı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

İzmir’de korkunç olay! Fabrikada patlama yaşandı, yangın çıktı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.03.2025 12:08
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İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralanırken, 1 işçi de hayatını kaybetti.

İzmir’de korkunç olay! Fabrikada patlama yaşandı, yangın çıktı: 1 ölü, 4 ağır yaralı

Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.’nın da hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir fabrika gaz
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