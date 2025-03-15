İzmir'de LÖSEV'den 2 bin Ramazan kolisi yardımı: 400'e yakın gönüllüler hazırladı! Türkiye geneline dağılacak...

Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 400 gönüllü, dayanışma ruhunu pekiştirerek, 2 bin gıda kolisini hazırladı. Bu koliler, Ramazan ayında Türkiye genelinde LÖSEV’e kayıtlı lösemili çocuklar ve ailelerine ulaşacak.

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, "Gıda kolilerini bugün hazırlanıp, kargo ile yola çıkacak ve 17 Mart Pazartesi günü de ailelerimize ulaşmış olacak" dedi.

"ÇOCUKLARLA VE LÖSEV İLE BİRLİKTE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

İzmir'de yaşayan ve 16 yıldır LÖSEV gönüllüsü olan Yadigar Vatansever (50), "Gönüllü ve bağışçılarımız sayesinde birçok eve ramazan kolisi ulaşacak. Hepimizin kolilerde emeğinin geçmesinden de çok mutluyum. Bir çocuğun gülümsemesinden daha değerli hiçbir şey yokö diye konuştu. 3 yıldır LÖSEV gönüllüsü olan Derya Seven(62), "Çocuklarla ve LÖSEV ile birlikte olmaktan çok mutluyum. Her etkinliklerine katılmaya gayret ediyoruz. Ramazan kolisi hazırlıyoruz. Tabi bunun öncesinde de bir hazırlık yaptık ve şimdi kolileri dolduruyoruz. Çok yoğun ve keyifli bir süreç geçirdik çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GENELİNDE GIDA KOLİSİ GÖNDERİMLERİ YAPILDI"

Kolilerin içeriğinde yağdan pirince kadar temel gıda malzemelerinin tümünün bulunduğuna dikkati çeken Edirne, "Bu ramazan ayında istiyoruz ki ailelerimizin sofralarına bir tabakta biz koyabilelim. Bu nedenle ulaşan fitre, zekat, yardım ve koli bağışlarıyla ailelerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bugün bu etkinliği İzmir'den gerçekleştiriyoruz ama ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde pek çok farklı ilimizde, bu tarz etkinliklerle gıda kolisi gönderimleri yapıldı. Ne mutlu ki bize İzmir'den en büyüğünü yapıyoruz. Herkesi LÖSEV gönüllüsü olmaya ve destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır