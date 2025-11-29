HABER

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Denizin rengi değişti

İzmir’de sağanak yağış etkili oldu; yollarda su birikintileri oluştu ve sürücüler zorlandı. Çeşme’de denizden çekilen görüntülerde ise suyun kıyıyla neredeyse birleştiği anlar yansıdı. Denizin rengi değişti.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ile AFAD'ın sarı kodlu yağış uyarısı sonrasında dün akşam saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Konak ilçesindeki Anadolu Caddesi'nin bazı bölümleri suyla doldu.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI!

Sağanak, Karaburun'da da etkili oldu. Yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından dolan suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Şiddetli yağışın en çok etkilediği ilçelerden Çeşme'de de ekipler, gece boyunca su tahliyesi için çalışma yaptı. Öte yandan son 24 saatte en çok yağış alan ilçe, Karaburun oldu. İlçeye metrekarede 154,5 kilogram yağmur yağdı.

Karaburun'u metrekarede 126 kilogram ile Çeşme, 122,8 kilogram ile Foça ve 95,6 ile Dikili takip etti.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle İzmir Körfezi'nin bazı bölümleri kahverengiye büründü. Derelerden denize akan çamurlu suyun neden olduğu renk değişimi dron ile görüntülendi.

Çeşme ilçesinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından dolan suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İzmir sağanak
