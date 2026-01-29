HABER

İzmir'de sağanak yağmur ve fırtına sonrası meydana gelen sel, hayatı felç etti

İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Caddeler ve sokaklar sele teslim olurken, vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. Motokuryelerin yaşadığı güçlük kameralara yansıdı. Efeler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

İzmir'de sağanak yağmur ve fırtına sonrası meydana gelen sel, hayatı felç etti

İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrası kentte alarm durumuna geçildi. Caddeler ve sokaklar suyla dolarken, araçların güçlükle hareket edebildiği görüldü.

İZMİR SELE TESLİM OLDU

Kentte gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kuvvetli sağanak ve fırtına özellikle merkez Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerini etkiledi. Bazı sokak ve yollarda kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde sel meydana gelirken, bazı araçlar su altında kaldı. Efeler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

Konak'ın Yenişehir Mahallesi'nde rögarlar taştı.

VATANDAŞLAR VE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Su birikintileri ve sel nedeniyle sürücü ve vatandaşlar yol ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlanırken, esnaf ise işletmelerine giren suları tahliye etmeye çalıştı.

3 İLÇEDE SULAR KESİLDİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düştüğü belirtilerek, "Bu hattan beslenen Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerine su verilememektedir. Ekiplerimiz arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

29 Ocak 2026
29 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

