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İzmir'de "sahte yetkili servis" operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

İzmir'de, internet üzerinden "yetkili servis" ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de "sahte yetkili servis" operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık ve Suç Analiz Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri, sahte beyaz eşya servisi ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kentte 5 kişinin 136 bin lirasını dolandırdıkları tespit edilen 7 şüpheliyi, İzmir ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin internet arama motorlarına "sponsorlu reklam" vererek üst sıralarda göründüğü, kendilerine ulaşan vatandaşların beyaz eşyalarını tamir etme bahanesiyle alıp geri getirmedikleri, cihazların orijinal parçalarını sökerek üçüncü kişilere sattıkları ya da onarım sırasında orijinal parçalar yerine sahte ve kalitesiz parça taktıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

POLİSTEN VATANDAŞLARA UYARI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amiri Abdullah Özkaynak, gazetecilere, vatandaşların sahte servis ilanlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Dolandırıcıların kendilerini yetkili servis gibi gösterdiğini aktaran Özkaynak, "İnternet arama motorlarında sponsorlu reklamlarla üst sıralarda çıkan sahte servis siteleri, markaların orijinal logolarını kullanarak kendilerini yetkili servis gibi gösteriyorlar. 0850'li telefon numaraları üzerinden profesyonel bir imaj sunuyor, adrese markaların logolarını taşıyan kıyafetlerle giderek güven kazanıyorlar." dedi.

Özkaynak, dolandırıcıların "Cihazınızı servise götürmemiz gerekiyor" bahanesiyle ürünleri alıp bir daha geri getirmediklerini, adres bilgilerinin gerçek olmayan işyerlerini gösterdiklerini ya da sahte bilgiler verdiklerini aktardı.

Vatandaşların mağduriyetle karşılaşmamaları için dikkatli olması çağrısında bulunan Özkaynak, "(Sponsorlu reklam) ibaresi taşıyan internet sonuçlarına karşı dikkatli olmalı, doğruluğundan emin olmadan işlem yapılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Özkaynak, şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların en yakın kolluk birimlerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurması gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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