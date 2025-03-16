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  4. İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: Ruhsatsız 4 tabanca, 3 tüfek, dürbünlü havalı tüfek ele geçirildi

İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: Ruhsatsız 4 tabanca, 3 tüfek, dürbünlü havalı tüfek ele geçirildi

16.03.2025 17:24
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İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 tüfek, dürbünlü havalı tüfek, silahlara ait şarjör ve fişekler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: Ruhsatsız 4 tabanca, 3 tüfek, dürbünlü havalı tüfek ele geçirildi

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız tabanca taşıyan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma kapsamında şüpheli Ö.A'nın (76) Bornova ve Kemalpaşa ilçelerindeki adreslerine baskın düzenledi.

Adreslerde ve şüphelinin aracından yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 tüfek, dürbünlü havalı tüfek, silahlara ait şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Depoda yapılan arama sırasında duvarın önüne sonradan yapıldığı belirlenen beton bölüm balyozla kırıldı. Bu bölümde de fişek ve şarjörler bulundu.

Gözaltına alınan Ö.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir silah
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