İzmir’de yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama

İzmir’in Kiraz ilçesinde tarımsal kalkınma kooperatiflerine yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kiraz ilçesinde faaliyet gösteren 2 adet tarımsal kalkınma kooperatifine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. ’Zimmet’, ’güveni kötüye kullanma’ ve ’nitelikli dolandırıcılık’ suçlamalarıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında firari olan 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

38,5 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI

Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerinin denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan incelemelerde; 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 38 milyon 500 bin TL tutarında kamu zararı ve yolsuzluk yapıldığı belirlenmişti. Elde edilen deliller doğrultusunda İzmir’in Kiraz ve Ödemiş ilçeleri ile Aydın’ın Nazilli ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 13’ü yakalanmıştı.
