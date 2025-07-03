İzmir'deki yangından kahreden haber geldi! 80 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti

Ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınlar herkesin ciğerini yakmaya devam ediyor. Dün akşam 21.00 sıralarında İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle iyice yayıldı. Ekiplerin aralıksız müdahalelerine rağmen yayılan yangından acı haber geldi.

KAHREDEN HABER GELDİ

Yangın, Suçıktı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta İbrahim Erkan'ın (80), cesediyle karşılaştı. Erkan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Diğer yandan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır