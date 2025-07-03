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İzmir'deki yangından kahreden haber geldi! 80 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınlar için herkes seferber olmuş durumda. Rüzgarın etkisiyle her geçen saat daha da yayılan İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangından acı haber geldi. Dün akşam saatlerinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Yangında 80 yaşındaki yatalak hasta İbrahim Erkan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İzmir'deki yangından kahreden haber geldi! 80 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti

Ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınlar herkesin ciğerini yakmaya devam ediyor. Dün akşam 21.00 sıralarında İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle iyice yayıldı. Ekiplerin aralıksız müdahalelerine rağmen yayılan yangından acı haber geldi.

İzmir deki yangından kahreden haber geldi! 80 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti 1

KAHREDEN HABER GELDİ

Yangın, Suçıktı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı evlere sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir deki yangından kahreden haber geldi! 80 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti 2

Yanan bir evde yapılan kontrolde ekipler, yatalak hasta İbrahim Erkan'ın (80), cesediyle karşılaştı. Erkan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

İzmir deki yangından kahreden haber geldi! 80 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti 3

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Diğer yandan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor.

İzmir deki yangından kahreden haber geldi! 80 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti 4

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

İzmir deki yangından kahreden haber geldi! 80 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti 5

İzmir deki yangından kahreden haber geldi! 80 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti 6

İzmir deki yangından kahreden haber geldi! 80 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti 7

İzmir deki yangından kahreden haber geldi! 80 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti 8

İzmir deki yangından kahreden haber geldi! 80 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti 9

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
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