İzmir’e mevsimin ilk karı düştü

İzmir’de gece saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Ödemiş ilçesinde bulunan ve 2 bin 159 metre rakımıyla İzmir’in en yüksek noktası olan Bozdağ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte, bölgede kayak tesisleri ve teleferik hattının bulunduğu alanlarda hareketlilik bekleniyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte butik otel ve pansiyon işletmecileri hazırlıklarını tamamlayarak rezervasyon sürecine girdi. Kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açmaması için belediye ekipleri bölgede önlem aldı. Ekipler, yollar üzerinde tuzlama çalışmalarını sürdürürken, bölgeye gidecek vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır