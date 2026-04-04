İzmir Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Nisan 2026 Cumartesi, İzmir'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 11-14 derece civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 12 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %63 civarında seyredecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun olmayabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 5 Nisan Pazar günü sıcaklıklar 13-16 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 6 Nisan Pazartesi günü hava daha da açacak. Sıcaklık 16-19 derece arasında değişecek. Yer yer bulutlu bir hava hakim olacak. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar oluşabilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle serin ve yağmurlu günlerde sağlığınızı korumak gerekir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Kaygan zeminlere dikkat etmek, olası kazaların önüne geçebilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak faydalıdır. Rüzgarın yönüne göre hareket etmek önem taşır.

Sonuç olarak, İzmir'de 4 Nisan Cumartesi hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları ılımanlaşacak. Açık hava etkinlikleri için daha uygun hale gelecek. Bu süreçte hava durumuna uygun giyinmek, çevresel faktörlere dikkat etmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.