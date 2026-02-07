HABER

İzmir Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 7 Şubat 2026'da hava durumu serin ve yağışlı geçiyor. Sıcaklık 15 ile 20 derece arasında değişirken, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Gün içinde hafif yağmur bekleniyor. Özellikle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız öneriliyor. Önümüzdeki günlerde ılıman ve yağışlı hava koşulları devam edecek. Bu nedenle, trafik durumunu kontrol etmeyi ve kat kat giyinmeyi unutmayın.

Simay Özmen

Bugün, 7 Şubat 2026 Cumartesi. İzmir'de hava durumu serin ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklık 15 ile 20 derece arasında olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Gün içinde hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve yağışlı olacak. Pazar günü sıcaklık 10 ile 15 derece arasında tahmin ediliyor. Pazartesi ve Salı günlerinde sıcaklık 12 ile 16 derece aralığında değişecek. Bu dönemde sıcaklıkların artmasıyla birlikte yağışlar devam edecek.

Bu havalarda sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedeceksiniz. Kat kat giyinmek faydalı olabilir. Yanınıza bir şemsiye almak da iyi bir fikir. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Yola çıkmadan önce trafik durumunu kontrol etmek önem taşıyor. Planlama yaparken buna dikkat etmelisiniz.

İzmir'de bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı geçecek. Bu koşullara göre hazırlık yaparsanız, gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.

hava durumu İzmir
