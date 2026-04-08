İzmir Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü, İzmir'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 10 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Rüzgar saatte yaklaşık 5.39 metre hızla esecek.

Bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında. Hava çoğunlukla güneşli. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışların etkisinin artması bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin olacak. 9 Nisan Perşembe günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1 ile 11 derece arasında seyredecek. 10 Nisan Cuma günü, hava yine parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında değişecek. 11 Nisan Cumartesi günü ise hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 10 ile 16 derece arasında değişeceği için, kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek de gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden yanınıza bir ceket alabilirsiniz. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanarak ıslanmaktan kaçınabilirsiniz.

