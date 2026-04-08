HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

Bugün İzmir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklığın 10 ile 16 derece arasında değişeceği bu günde, nem oranı %68 olarak ölçülecek. Hava sunumu nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava daha sakin ve güneşli olacak. Hazırlıklı olmak için uygun kıyafetler seçmek önem taşıyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü, İzmir'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 10 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Rüzgar saatte yaklaşık 5.39 metre hızla esecek.

Bu sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında. Hava çoğunlukla güneşli. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağışların etkisinin artması bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin olacak. 9 Nisan Perşembe günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1 ile 11 derece arasında seyredecek. 10 Nisan Cuma günü, hava yine parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında değişecek. 11 Nisan Cumartesi günü ise hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 2 ile 10 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 10 ile 16 derece arasında değişeceği için, kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek de gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden yanınıza bir ceket alabilirsiniz. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanarak ıslanmaktan kaçınabilirsiniz.

İzmir'de bugün hava durumu değişken olacak. Yağışlı koşullar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha sakin ve güneşli olacak. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye kabusu yaşadı! Selde can kayıpları var... Evler, iş yerleri, hastane morgu sular altında kaldıOsmaniye kabusu yaşadı! Selde can kayıpları var... Evler, iş yerleri, hastane morgu sular altında kaldı
Tartışma katliama döndü! Eşini, kızını katletti, ardından intihar ettiTartışma katliama döndü! Eşini, kızını katletti, ardından intihar etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.