İzmir Hava Durumu! 12 Aralık Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece seviyelerinde seyredecek. Akşam saatlerinde ise 13 dereceye düşmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Ayrıca rüzgar, doğu yönünden hafif bir şekilde esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Uygun kıyafetler seçmek bu dönemde önemli olacak.

Ufuk Dağ

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma günü, İzmir'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 13 derece civarında olması öngörülüyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %81, gündüz saatlerinde %52 olacak. Akşam saatlerinde bu oran %64, gece saatlerinde ise %74 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 13 Aralık 2025 Cumartesi günü, gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde ise 13 derece olması tahmin ediliyor. 14 Aralık 2025 Pazar günü, gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 12 derece olması öngörülüyor. 15 Aralık 2025 Pazartesi günü ise gündüz saatlerinde 13 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 11 derece civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık daha ılıman olacak. Bu nedenle daha rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgarın hafif olması tahmin ediliyor. Rüzgar nedeniyle rahatsızlık duymayacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Sabah saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle, nemli bir hava ile karşılaşabilirsiniz. Sabahları nemden korunmak için uygun kıyafetler giymeniz önerilir.

İzmir'de 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar olabileceğinden, uygun kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır.

