İzmir Hava Durumu! 12 Nisan Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 12 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu mevsim normallerine yakın olacak. Hava serin ve parçalı bulutlu bir görünüm sergileyecek. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Konak ilçesinde nem oranı %94'e kadar yükselecek. Bu durum, kıyı bölgelerinde hava sıcaklığını daha yüksek hissettirebilir.

Rüzgarlar kuzeybatı ve batı yönlerinden esecek. Rüzgar hızları 14 ile 19 km/saat arasında değişecek. Özellikle kıyı bölgelerinde hafif serinlik hissedilebilir. Deniz ulaşımında herhangi bir aksama beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Nisan Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 14 Nisan Salı günü artan bulutlar görülecek. 15 Nisan Çarşamba günü bulutlu bir hava ile devam edecek. Sıcaklıklar 16 ile 19 derece arasında olacak.

Bu dönemde sabah saatlerinde serinlik hissedilecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak doğru bir yaklaşım. Rüzgarlı saatlerde deniz kenarına gitmekten kaçınmak önem taşıyor.