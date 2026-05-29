CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: 'Buna bir cevabınız yok mu?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, parti içindeki "Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu" tartışmaları nedeniyle gerginlik yaşandı.

"BİRLİK BERABERLİK VURGUSU"

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa partililer katıldı. Son günlerde CHP’de yaşanan gelişmeler ve kurultay tartışmaları da programın gündem başlıkları arasında yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Yaşar, partide birlik ve beraberlik açısından herhangi bir sorun olmadığını belirterek CHP örgütünün Karabük’te ortak hareket ettiğini söyledi.

"AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, partisinin İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programında partililerle bir araya geldi. Program sırasında bazı partililerin, CHP’de yaşanan son süreçle ilgili milletvekilinden açıklama beklediklerini söyledi.

GERGİN DAKİKALAR

Safranbolu’daki bayramlaşma programında da bazı partililerin, Akay’ın Özgür Özel’e destek verdiğine yönelik açık bir açıklamada bulunmamasına tepki gösterdiği belirtildi. Bir partili, "Çankaya'da mevcut genel başkan kayırta kayırta CHP'lilere küfretti. Buna il başkanı olarak, milletvekili olarak bir cevabınız yok mu? Daha ne diyecekti. Pisliklerden arınmak üzere ben buraya geldim dedi. Buna bir cevabınız yok mu?

Tepkiler üzerine partililer ile milletvekili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

"KARŞILAŞMADIĞIMIZ KONU KALMADI"

Kendisine yönelik eleştiriler üzerine konuşan Akay, her iki genel başkan döneminde de görev yaptığını belirterek kurumsal kimliğe vurgu yaptı. Akay, "Her iki genel başkanlıkla da çalıştım. Her iki genel başkanlıkla da çalışırken bütün gücümle çalıştım, kurumsal kimliğe riayet ederek çalıştım. Bu süreci istemeyen, bu olayla karşılaşmak istemeyen vekillerden biriyim ben. Bu 3 yıllık süreç içerisinde karşılaşmadığımız konu kalmadı. Partinin içerisine bir sürü müdahaleler olmaya çalıştı" dedi.

Bayramlaşma programında konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, Özgür Özel’in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.