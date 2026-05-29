Kastamonu'da 'pat-pat' kazası: 5 yaralı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 'pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde 5 kişi yaralandı. Yaralıların Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Doğanyurt ilçesi Gözalan Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul’dan köye gelen S.K. (35), E.K. (17), O.B. (18), H.S. (39) ve B.S. (43) gezmek için 'pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracına bindi.

PAT PAT DEVRİLDİ 5 KİŞİ YARALANDI

Seyir halindeki patpat aracının devrilmesi neticesinde 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Doğanyurt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan E.K. ile A.B. daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

