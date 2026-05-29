Denizli’de 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Olay, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir apartmanın çatı katındaki daireden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

DENİZLİ'DE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI KÜLE DÖNDÜ

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının diğer katlara sıçramasını önledi.

EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

