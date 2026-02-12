HABER

İzmir Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 12 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklıkların 8 ile 15 derece arasında değişmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı ve saatte 30 kilometreye kadar ulaşacak rüzgar, dışarıda şemsiye bulundurmayı gerektirecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek ve sıcaklıklar artacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak sağlık açısından önem taşır.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe. İzmir’de hava durumu, hafif yağmurlu ve serin olacak. Hava sıcaklıklarının 8 ile 15 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. Nem oranı yüksek. Rüzgarın saatte 30 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Dışarı çıkarken, yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacak. Rüzgarlı havaya uygun giyinmek de önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Şubat Cuma hafif yağmurlu. 14 Şubat Cumartesi ise daha sıcak ve hafif yağmurlu olacak. 15 Şubat Pazar günü ise kısmen güneşli ve daha sıcak olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önem kazanıyor. Planlarınızı yaparken hava durumu göz önünde bulundurmalısınız.

İzmir’de bugün hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Yağışlar azalacak. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun hazırlanmak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
