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İzmir Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 12 Temmuz 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30 - 32 derece civarında olacakken, gece 20 - 22 dereceye düşmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacaklar için su tüketimi ve koruyucu önlemler almak önem taşıyor. Hafif giysiler ve güneş koruması sağlamak sağlık için gereklidir.

İzmir Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

İzmir'de, 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 30 - 32 derece arasında. Gece ise 20 - 22 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda olanlar için zorlayıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi sıcaklık 30 - 32 derece civarında kalacak. 14 Temmuz Salı günü ise sıcaklığın 28 - 30 derece olması öngörülüyor. 15 Temmuz Çarşamba günü de sıcaklık 30 - 32 derece tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Öğle saatlerinde dışarıda bulunacaklar için bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak faydalı olacaktır.

İzmir'de hava durumu genellikle açık ve güneşli seyredecek. Plan yaparken hava koşullarını dikkate almanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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