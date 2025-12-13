İzmir Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi, İzmir'de hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 15 derece civarına yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise 7 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan estiği için saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %77, gündüz %53 olacak. Akşam saatlerinde nem %67, gece ise %83 civarında görülecek. Basınç sabah 1020 hPa, gündüz 1019 hPa olarak ölçülecek. Akşam basınç yine 1019 hPa olacak. Gece ise 1021 hPa seviyesine çıkacak.

14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşmesi bekleniyor. 15 Aralık 2025 Pazartesi günü de durumu benzer şekilde devam edecek. Hava açık ve güneşli kalacak. Gündüz 13 derece civarında sıcaklık beklenirken akşam 9 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak sabah ve akşam serin olacağı için ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Bu nedenle rüzgar koruyucu giysi gerekmeyecek. Nem oranının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Cildinizi nemlendirmek için uygun ürünler kullanmanız iyi bir fikir olabilir.