HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkların 15 dereceye ulaşması öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Gece ise sıcaklığın 9 derece olması bekleniyor. Rüzgar hızlı olmayacak, saatte 7 kilometre esecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkili olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun giyinmek önemli. Nem oranı da değişkenlik gösterecek.

İzmir Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi, İzmir'de hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 15 derece civarına yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece olacak. Hissedilen sıcaklık ise 7 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğudan estiği için saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %77, gündüz %53 olacak. Akşam saatlerinde nem %67, gece ise %83 civarında görülecek. Basınç sabah 1020 hPa, gündüz 1019 hPa olarak ölçülecek. Akşam basınç yine 1019 hPa olacak. Gece ise 1021 hPa seviyesine çıkacak.

14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşmesi bekleniyor. 15 Aralık 2025 Pazartesi günü de durumu benzer şekilde devam edecek. Hava açık ve güneşli kalacak. Gündüz 13 derece civarında sıcaklık beklenirken akşam 9 dereceye düşmesi tahmin ediliyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak sabah ve akşam serin olacağı için ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Bu nedenle rüzgar koruyucu giysi gerekmeyecek. Nem oranının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Cildinizi nemlendirmek için uygun ürünler kullanmanız iyi bir fikir olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Masaj salonlarında kurulan sistem şaşkına çevirdi!Masaj salonlarında kurulan sistem şaşkına çevirdi!
Çocuklar için harekete geçildi! Kumara sürükleyen oyunlara erişim engeliÇocuklar için harekete geçildi! Kumara sürükleyen oyunlara erişim engeli

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.