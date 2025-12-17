İzmir Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

17 Aralık 2025 Çarşamba günü İzmir'de hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 12 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece civarına düşebilir. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %78 civarında olacak.

18 Aralık Perşembe günü hava durumu benzer şekilde seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise 14 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklığın 10 derece civarına düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 10 kilometre hıza ulaşacak. Nem oranı %73 civarında olacak.

19 Aralık Cuma günü hava durumu yine benzer şekilde olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında. Akşam saatlerinde 12 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece civarına düşebilir. Rüzgar doğu yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %81 civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 13 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı. Gün içinde sıcaklık 13 ile 16 derece arasında değişiyor. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır. Ayrıca, nem oranı yüksek olduğu için terleme artabilir. Su tüketimine özen göstermek önemli. Nefes alabilen kıyafetler tercih etmek rahatlık sağlayacaktır. Rüzgar doğu ve kuzeybatı yönlerinden esecek. Bu nedenle, rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak faydalı. Bu önlemlerle İzmir'deki hava koşullarına karşı daha iyi hazırlıklı olabilirsiniz.